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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ2.2 مليون مواطن بأقسام الأسنان في المستشفيات والوحدات

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في مجال الأسنان لـ 2 مليون و262 ألفا و880 مواطنا، من خلال أقسام الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، برفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل خدمات للمواطنين، تم استحداث خدمات تركيبات الأسنان بمركز «63 متر» بمنطقة الشروق في محافظة القاهرة، واستحداث قسم جراحة الوجه والفكين فى مستشفيات عين شمس العام، وإمبابة العام، والقاهرة الجديدة، ومستشفى قنا العام، لافتاً إلى إضافة أقسام لعلاج أسنان ذوي الهمم في مركز سموحة بالإسكندرية، ومستشفى الزرقا بدمياط، ومستشفى القاهرة الجديدة.

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وتابع «عبدالغفار» أنه تم توفير الأجهزة الطبية اللازمة لتجهيز 20 عيادة أسنان شاملة بمحافظات القاهرة والمنوفية والجيزة وشمال سيناء وكفر الشيخ وسوهاج والوادي الجديد والدقهلية والسويس والإسكندرية، بهدف تحسين جودة خدمات الأسنان المُقدمة للمواطنين.

واستطرد أنه تم توفير الأجهزة الخاصة بمعامل الأسنان في مستشفيات دار السلام، والزاوية العام والخزندارة بمحافظة القاهرة، ومستشفى راس البر بدمياط، بالإضافة إلى جهازي معمل لمركز أبحاث طب الاسنان بسموحة، منوهاً إلى متابعة أعمال إحلال وتجديد الأجهزة الخاصة بمعامل الأسنان بمستشفى العريش العام.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد سعفان رئيس القطاع العلاجي إلى المرور على 36 قسما للأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية في محافظات كفر الشيخ، والغربية، والقليوبية، والشرقية، وأسيوط، والقاهرة، وبني سويف، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والالتزام بالاشتراطات الصحية، كما يجري العمل على تطبيق معايير اعتماد الجودة (Gahar) في مراكز الأسنان التخصصية.

الصحة : تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في مجال الأسنان لـ 1345 مواطنا

فيما أشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في مجال الأسنان لـ 1345 مواطنا، متضمنة الكشف، والحشوات التجميلية، وعلاج اللثة، والخلع، وذلك من خلال 13 قافلة مجانية تم إطلاقها خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف «حسن» أنه تم عقد 4 دورات تدريبية لأطباء الأسنان بمحافظتي القاهرة والغربية لرفع كفاءة الاطقم الطبية، بالإضافة إلى تدريب 50 طبيب أسنان في مجالات الأشعة والجودة بأكاديمية الأميرة فاطمة لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابياً على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، علاوة على عقد ندوات تثقيفية للمترددين على عيادات الأسنان بالمستشفيات والقوافل المتخصصة.

الصحة مستشفيات القاهرة جراحة الوجه والفكين أغسطس المتخصصة

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