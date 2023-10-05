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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: مسح شامل لجميع السيدات في سن الإنجاب ب8 محافظات

صدى البلد

تقدم وزارة الصحة والسكان، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بـ 8 محافظات بالمجان ضمن المرحلة الثانية لحملة "طرق الأبواب"، وذلك بعد نجاح الحملة بمحافظتى الفيوم وأسيوط، خلال الفترة من أول شهر أكتوبر وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، وذلك ضمن حملة “100 يوم صحة”.


وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم عمل حصر ومسح شامل لتغطية جميع السيدات في سن الإنجاب سواء مستخدمات الوسائل أو الغير مستخدمات بجميع المربعات السكنية بكل محافظة، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل سيدة مصرية في مرحلة الإنجاب.


وأضاف عبد الغفار أن الحملة سيتم تنفيذها بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح ودمیاط وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج والشرقية، وذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة إتاحة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالمجان لكل أسرة مصرية.


ومن جانبه أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه يتم الإشراف على الحملة بشكل دوري من قبل فرق الإشراف المركزي وفرق إشراف المديرية والإدارات، منوهاً أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

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