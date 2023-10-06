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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: البرلمان الأوروبي فقد مصداقيته بسبب أكاذيبه ضد مصر

صدى البلد

وصف النائب عبد السلام خضراوى بيان البرلمان الأوروبي تجاه مصر بأنه كاذب واعتمد على معلومات مغلوطة ولا أساس لها على أرض الواقع معتبراً ما جاء فى هذا البيان بمثابة تدخل فج وغير مقبول في الشأن المصري


وأعرب " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم عن أسفه الشديد لاستمرار البرلمان الاوروبي فى نهجه المرفوض من مصر وشعبها باصدار بيانات ضد مصر كلها أكاذيب وافتراءات معتبراً بيان البرلمان الاوروبي عن الانتخابات الرئاسية بمصر بمثابة سقطة كبيرة لا تغتفر خاصة أن مصر تشهد حالة من المناخ الديمقراطي المتنوع ورفيع المستوى في ظل الدعوة لانتخابات رئاسية تشهد أطيافًا من المرشحين المحتملين
وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن البرلمان الاوروبي فقد مصداقيته عالمياً لعدة اسباب فى مقدمتها اعتماده على معلومات واكاذيب تبثها قوى كارهة لمصر وجميع محاولتها للاستقواء بالخارج، وأطراف خارجية مثل البرلمان الاوروبي باءت بالفشل مؤكداً أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية سيلقون البرلمان الاوروبي درساً قاسياً وسيبهرون العالم كله بمشاركتهم الايجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

عبد السلام خضراوي البرلمان الأوروبي البرلمان مصر الشأن المصري

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