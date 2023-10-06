مياه الدقهلية: انقطاع الخدمة عن بعض مناطق مدينة شربين غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن (منطقة المستشفى العام، عزبة الجزار، عزبة وهدان، أرض النادى، شارع المركز، شارع السلك، عزبة مدكور ، حى السلام) ) بمدينة شربين، وذلك اعتبارا من الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 7/10/2023 وحتي الساعة 3 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لوجود اعمال تنفيذ صيانة على خط طرد قطر ٦٠٠ مم GRB خط طرد محطة صرف أرض النادى بمدينة شربين.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.