العراق.. قصف تركي على جبل ديرلوك بمحافظة دهوك

أفادت قناة الميادين بوقوع قصف جوي تركي استهدف مواقع في جبل ديرلوك بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وكانت طائرات تركية قصفت عددا من معاقل حزب العمال الكردستاني شمال محافظة السليمانية بالعراق في وقت سابق.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها شنت غارات جوية استهدفت معاقل لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق ودمرت 20 هدفا، فيما يبدو أنه رد فعل على هجوم في أنقرة ألقت الداخلية التركية باللائمة فيه على عناصر تابعة للحزب.



وأبانت وزارة الداخلية التركية، أن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" على المديرية العامة للأمن العام في أنقرة ينتمي لحزب العمال الكردستاني.

