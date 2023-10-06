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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء تعلن عن أماكن مقرات انتخابات التجديد النصفي بالمحافظات |تفاصيل

أماكن المقرات الإنتخابية
أماكن المقرات الإنتخابية للتجديد النصفي بمحافظات الجمهورية

تعلن اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء عن مقرات انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة والمقررة في يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري.

 

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

 

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء ، أنها ستعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات الخاصة التي قامت بها النقابة لانتخابات التجديد النصفي لنقابات أطباء مصر ، مشيرةً إلي أن الدعوة لحضور المؤتمر عامة للأطباء والصحفيين والإعلاميين وذلك  يوم الأحد المقبل (8 أكتوبر الساعة 12 ظهراً بدار الحكمة ؛ بحضور أعضاء لجنة الانتخابات .

أماكن المقرات الإنتخابية للتجديد النصفي بمحافظات الجمهورية
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