تنطلق 13 أكتوبر.. تفاصيل انتخابات نقابة الأطباء و4 محاور لتيار المستقبل

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح تيار المستقبل (قائمة المستقبل) لمقعد نقيب الأطباء، تفاصيل البرنامج الانتخابي للقائمة لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي للقائمة يتضمن 4 محاور هي القانوني والاجتماعي والأجور والتعليم والتدريب.

تفاصيل انتخابات الأطباء 13 أكتوبر

وأضاف عبد الحي -خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته القائمة اليوم لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة المزمع إجراؤها 13 أكتوبر المقبل- أن هناك ظروفا صعبة وتحديات تواجه الأطباء والنقابة في الوقت الحالي، ونأمل بالعمل معا لتحسين أوضاع الأطباء والمهنة.

المحور القانوني

وأشار إلى أنه من المستحيل تحسين المهنة والخدمة الطبية إلا بتحسين أوضاع الفريق الطبي وفى مقدمتهم الأطباء، موضحا أن المحور القانوني للبرنامج الانتخابي يتضمن استكمال العمل علي إصدار قانون المسئولية الطبية الذي يضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية والعقوبات تكون مدنية ( تعويضات ) وليست جنائية ويكون التأمين ضد أخطاء المهنة إجباري، ومنع الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية.

وأضاف: يتضمن هذا المحور العمل على حظر النشر في قضايا المضاعفات والأضرار الطبية إلا بعد صدور حكم نهائي، والتوسع في قسم الدعم القانوني بالنقابة العامة والتنسيق مع الفرعيات وتخصيص جزء منه للرد علي الاستفسارات والمشورة العاجلة في كافة المسائل القانونية ذات الصلة.

وأشار إلى أنه سيتم مطالبة الدولة وكافة الجهات لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتأمين المنشآت الطبية والقضاء علي ظاهرة الاعتداء علي الأطباء وضمان عدم تكرارها، مؤكدا ضرورة منع عمل الأطباء أكتر من ١٢ ساعة متواصلة أو ٢٤ ساعة في حال النوبتجية علي أن يكون اليوم التالي إجازة وعدم تجاوز ساعات العمل الأسبوعية الحدود العالمية.

اعتماد سياسة الشباك الواحد

وتابع:" اعتماد سياسة الشباك الواحد في ترخيص العيادات والمنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر ( بعد التسجيل بالنقابة ) وعدم الذهاب للوزارات والجهات الأخرى، والالتزام بقانون المنشآت الطبية وإلغاء أي شروط إضافية تُوضع من السلطات المحلية مثل رسوم اللافتات وغيره التي تثقل كاهل الطبيب وبدون فائدة للمريض.

وشدد على ضرورة توحيد جهات الرقابة والتفتيش علي العيادات والمنشآت علي أن تكون من خلال العلاج الحر ويرأسها طبيب.

وأكد ضرورة التزام الدولة بالقضاء علي فوضي الإعلام الطبي وعمل بروتوكول مع النقابة لتنظيم ذلك حماية للمواطنين والمرضى وسمعة الطب والأطباء.

ولفت إلى العمل على تغيير قانون النقابة بما يتوافق مع التطورات الرهيبة في المهنة وأعداد الأطباء والسماح بتعدد مراكز التصويت والانتخاب بالمحافظات المختلفة.

محور الأجور

وقال المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء عن قائمة المستقبل أحمد شوشة: إن البرنامج الانتخابي لقائمة المستقبل يتضمن العمل على تطبيق اللائحة المالية للأطباء بالتأمين الصحي الشامل علي جميع أطباء الوزارة والجهات الحكومية، وإقرار الحوافز الخاصة بالتخصصات النادرة والطارئة وذات الطبيعة الخاصة والمناطق النائية لتشجيع الاطباء وسد العجز.

وأشار شوشة إلى العمل علي زيادة موارد صندوق المخاطر ومراجعة شروط الصرف ورفع قيمة التعويضات، والسعي لإنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء لزيادة المعاش الحكومي.

وشدد على ضرورة الحفاظ علي أموال اتحاد المهن الطبية ومنع إهدارها ( كما كان موقف تيار المستقبل ضد إهدار ٥٠ مليون جنيه بصفقة إحدى شركات الحلول الرقمية)، والعمل علي تنميتها وتحسين تحصيل الدمغة حتي نتمكن من زيادة معاش النقابة بنسب كبيرة ومقبولة.

محور التعليم والتدريب

من جهته، أكد المرشح لعضوية مجلس نقابة الأطباء عن قائمة المستقبل فوق السن كريم سالم، إن برنامج القائمة في محور التعليم والتدريب، يتضمن العمل على زيادة فرص التسجيل للدراسات العليا سواء بالجامعات او الزمالة او البورد المصري بحيث تتسع لجميع الخريجين، وتطوير مقر الأزبكية القريب من جميع المواصلات وعمل معهد تنمية مهنية به تابع للجنة التعليم الطبي ويشمل علي قاعات للمحاضرات وقاعات ورش عمل وتجهيزه بأحدث الوسائل والوسائط التعليمية.

وأضاف سالم، أن هذا المحور يتضمن عمل دبلومات مهنية بالتعاون مع كافة الجهات وتكون معتمدة من جهات الاعتماد المحلية ( والدولية فيما بعد ) وذلك لإعداد الأطباء علميا وفنيا بأسعار مناسبة، و التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لإعداد دورات تدريبية وورش عمل معتمدة ومؤهلة في كافة النواحي التدريبية وتقديمها في المحافظات المختلفة تسهيلا لأطباء الأقاليم.

وأشار إلى إتاحة إمكانية التعلم عن بعد واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعداد فرع تدريبي خاص بطلبة الطب الامتياز لإعدادهم لسوق العمل، بالإضافة لإعداد وتطوير مؤتمر الامتياز وتفعيله مرتين سنويا على الأقل.

المحور الاجتماعي

وأكد أمين صندوق النقابة الحالي والمرشح لعضوية مجلس النقابة فوق السن أبو بكر القاضى، أن المحور الاجتماعي للقائمة يتضمن العمل على التوسع في إنشاء الاستراحات الخاصة بالأطباء وهو المشروع الذي بدأه أعضاء تيار المستقبل بالنقابة، وزيادة أوجه وقيم الدعم الخاص بالأطباء سواء من صندوق الرعاية الاجتماعية او اتحاد المهن الطبية.

وأشار إلى العمل على تطوير مشروع علاج المهن الطبية وزيادة حد التغطية الخاص به وإضافة الصيدليات الأدوية للمشروع بالتعاون مع شركاءنا بالاتحاد، هذا بالإضافة لدعم الأنشطة الاجتماعية والرحلات وزيادة الأصول المصيفية الخاصة بالنقابة، بجانب الاستقرار على مشروع من أصل عدة مشاريع جاري دراستها لإنشاء نوادي خاصة بالأطباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وشدد على التوسع في عمل معارض للسلع المعمرة مع حوافز خاصة للأطباء المقبلين علي الزواج أو المعاشات، وتطوير وزيادة الحوافز المالية المقدمة للأطباء في حالات التجنيد والولادة والظروف الاجتماعية المختلفة .

وأكد العمل على تفعيل لجنة الرواد وإقرار بند خاص بها بميزانية صندوق الرعاية الإجتماعية لرعاية اطباء المعاشات وشيوخ المهنة.

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