نقابة الأطباء عن جدل الاستشارة: الخدمة الطبية والعيادات الخاصة سلعة.. فيديو

علق الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على الجدل المثار حول الاستشارة الطبية.

وقال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الطب والأطباء ليسوا سعلة، لكن الخدمة الطبية والعيادات الخاصة عبارة عن أنها نوع من أنواع السلع".

وأضاف الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء،: "الذي يقدم خدمة طبية في عيادة خاصة يتحمل تكاليف المكان وتجهيزه بأجهزه تصل لمبالغ كبيرة، واسترداد مثل هذه المبالغ لابد أن يشارك فيها المريض".

وأشار الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء،: "الاستشارة الطبية هي مسؤولية الطبيب طالما أن المريض لجأ له إلى أن يتم شفاءه أو يقول له على تخصص آخر".