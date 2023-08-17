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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من
قبول دفعة جديدة من الأطباء

‏قالت الإعلامية هبة ماهر إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2024.

‏وأضافت “ماهر”، خلال برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن أبرز الشروط العامة للقبول أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم في عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

للقوات المسلحة لفريق أول محمد زكى الإعلامية هبة ماهر وزير الدفاع برنامج 8 الصبح الأطباء البشريين

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