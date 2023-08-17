قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل بالقوات المسلحة

‏قالت الإعلامية هبة ماهر إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2024.

‏وأضافت “ماهر”، خلال برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن أبرز الشروط العامة للقبول أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم في عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.