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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

وزير الدفاع يكرم
وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم تكريم لاعبى ولاعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين فى مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضى 2022 / 2023، وأوائل الدورى الرياضى للقوات المسلحة للعام التدريبى 2022 / 2023، وأبطال بعثة الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية المشاركة بدورة الألعاب العالمية "فيتشى 2023".

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة وأبطال الفروسية والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية المحققين لإنجازات رياضية

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والنقاد الرياضيين والإعلاميين.

إدارة الشئون المعنوية 

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية عن جهاز الرياضة للقوات المسلحة، تناول الإنجازات التى حققها أبطاله على مر الأجيال ومساهمتهم فى الارتقاء بالمنظومة الرياضية.

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة وأبطال الفروسية والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية المحققين لإنجازات رياضية

جهاز الرياضة للقوات المسلحة

وألقى اللواء أركان حرب حسام خضر، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل الذى تقدمه للارتقاء بالمنظومة الرياضية للدولة، والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين.

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة وأبطال الفروسية والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية المحققين لإنجازات رياضية

وأشار إلى أن جهاز الرياضة بجانب مهمته الرئيسية وهى الاهتمام بالكفاءة البدنية لرجال ومقاتلى القوات المسلحة، يعمل على إعداد وإكتشاف المزيد من الأبطال الرياضيين فى الألعاب الفردية وفق خطط مدروسة متوسطة وبعيدة المدى، وذلك من أجل تحقيق إنجازات مشرفة ورفع علم مصر فى جميع المحافل الدولية والعالمية، خاصة بدورة الألعاب الأولمبية القادمة “باريس 2024".

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة وأبطال الفروسية والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية المحققين لإنجازات رياضية

تكريم اللاعبين

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم لاعبى ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المشاركين فى مختلف البطولات الدولية والعالمية، والحاصلين على مراكز متقدمة فى البطولات المختلفة، وعدد من قدامى الأبطال الأوليمبيين التابعين للمؤسسات العسكرية الرياضية، والحاصلين على مراكز متقدمة فى الفروسية، وأيضاً الحاصلين على مراكز متقدمة من الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية.

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة وأبطال الفروسية والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية المحققين لإنجازات رياضية

وزير الدفاع

ونقل الفريق أول محـمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية، مشيداً بما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وأفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطى الصعاب وتحقيق الإنجازات.

 وأشار إلى أن الرياضة هى الطريق الصحيح لبناء القوة وتهذيب الخلق والترويح عن النفس، مؤكداً أن ما حققه الأبطال الرياضيون هو موضع اعتزاز للقوات المسلحة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق المزيد من البطولات.

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة وأبطال الفروسية والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية المحققين لإنجازات رياضية
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القوات المسلحة الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية وزير الشباب والرياضة الفريق أسامة عسكر إدارة الشئون المعنوية جهاز الرياضة للقوات المسلحة

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