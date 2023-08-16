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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسامة عبد الحي يطالب بمنع عمل الأطباء أكثر من 12 ساعة يوميا

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء

طالب المرشح لمقعد نقيب الأطباء وأمين عام النقابة السابق، الدكتور أسامه عبد الحي، باتخاذ قرار فورى بمنع عمل الطبيب أكثر من 12 ساعة فى غير أيام النباطشية، وبحد أقصى 24 ساعة للطبيب النباطشي، على أن يحصل الطبيب على إجازة فى اليوم الذى يليه، وذلك فى جميع المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة.

وأكد عبد الحي فى تصريحات له تعقيبا على وفاة الدكتورة نورا نجيب الطبيبة المقيمة بقسم التخدير والرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي، ضرورة إعداد دراسة لعدد النواب المطلوبين، وعدد الأطباء المتواجدين وجداول عملهم، والمقابل المادي لهم.

وقال عبد الحي، إن تكرار وفاة شباب الأطباء فى الفترة الأخيرة أصبح ظاهرة سيئة جدا، ولابد من مواجهتها بقوة ووضوح.

وأضاف أن انجلترا ودول أوروبا اتخذت قرارا منذ أكثر من 30 عاما، منعت عمل الطبيب أكثر من 12 ساعة يوميا، وذلك لسببين الأول أنه حق إنساني للطبيب كأي مواطن ينتهي من عمله ويعيش حياته الطبيعية، والثاني أنهم وجدوا أن نسبة الوفيات والمضاعفات والخطأ الطبي تزيد حال عمل الطبيب أكثر من 12 ساعة.

وأشار إلى أن الطبيب فى دول الخليج حال عمله فى النبطشيات مثلا لمدة 16 ساعة ومسموح ان تكون لمدة ٢٤ ساعة في شهور الصيف والاجازات يلزم أن يحصل على إجازه فى اليوم الذى يليه، مضيفا:" قبل سنوات عديدة أصدر وزير الصحة قرارا بمنع عمل الأطباء أكثر من 12 ساعة متصلة، آخذا بالنظام العالمي، لكن القرار صدر دون دراسة لعدد الأطباء المقيمين لديه بمستشفيات وزارة الصحة، والعدد المطلوب للعمل، ما أدى إلى فشل شديد فى تطبيق القرار.

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