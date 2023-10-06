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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العتال: مستعد للتعاون مع أي مجلس من أجل خدمة الزمالك

جولة هاني العتال
جولة هاني العتال

حرص هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق و المرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، على الحديث مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي خلال ندوته الانتخابية بمقر القلعة البيضاء.

 

وأكد العتال على حرصه الدائم على دعم النادي و محاولاته لحل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.

 

وأضاف: "سبق و تعاملت مع مجالس سابقة و مستعد للعمل مع أي أشخاص من أجل خدمة النادي".

وتابع: " كنت حصلت على أرض لنادي الزمالك في مطروح و لا أعلم مصيرها حاليًا.. كذلك يجب العمل على تطوير خدمات مصيف النادي في مرسى مطروح خاصة و أن السنوات الماضية شهدت تراجع في الخدمات و كذلك مديونية على النادي في مصيف النادي في مطروح".

 

و اختتم : “لا أحب الأحاديث و الوعود و شعاري دائما هو الأفعال و شعارنا حاليا (دايما مع بعض) من أجل خدمة أعضاء النادي”.

 

وقام العتال بالمساهمة في حل أزمة الملابس الرياضية لفرق السلة و اليد و الطائرة بالنادي.

 

وأكدت الحملة الانتخابية للعتال أن ذلك تأكيد للنهج الذي تسير عليه (أفعال لا أقوال) و توجيه ميزانية الحملة لخدمة أعضاء النادي و محاولة لحل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع الي فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم.

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