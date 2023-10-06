النجار المجرم | راحت القِسم جري تبلّغ على جوزها .. والسبب مأساوي

جريمة بشعة نفذها نجار في حق صغيرته ابنة الـ 4 أشهر بمنطقة الهرم حيث قام بإلقائها من أعلى الأريكة "الكنبة" بعد مشاجرة مع زوجته لكراهيته إنجاب البنات ورغبته في إنجاب الذكور.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم «نجار مسلح»، 35 سنة، اتهمته زوجته في محضر الشرطة بتعذيب ابنته «جنة»، 4 شهور، لعدم رغبته في إنجاب البنات، عقب استقبال المستشفي للضحية مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتجمع دموي وكدمات بالرئة اليمني، واشتباه وجود تهتك وكدمات ونزيف بالبطن ووجود كسر بعظام الجمجمة وكدمه بالمخ، وأمر اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية، بإحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم بلاغًا من مستشفي الهرم، باستقباله طفلة، بها إصابات إثر تعرضها للضرب من والدها، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة «جنة»- 4 شهور، وصلت لمستشفي الهرم وبصحبتها والدتها، 36 سنة، وبها إصابات عبارة عن وجود سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتجمع دموي وكدمات بالرئة اليمني، واشتباه وجود تهتك وكدمات ونزيف بالبطن ووجود كسر بعظام الجمجمة وكدمه بالمخ ومحجوزة بمستشفي الهرم.

على الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة مناقشة الأم عن أسباب الإصابات في جسد الطفلة، اتهمت والدها «شحاتة. غ»- 35 سنة- نجار مسلح (هارب)، أثناء مشاجرة بينها وبينه بسبب الخلافات الزوجية، فقام بدفع الطفلة من أعلي الأريكة بالمنزل، لعدم رغبته في "خلفة البنات" ما أدى إلى تلك الإصابات بالطفلة، تم تحرير المحضر، وجار ضبط المتهم والتحري حول الواقعة.