أبوشقة : بيان البرلمان الأوروبي مرفوض.. وقانون الانتخابات ضماناته متفرّدة وسط ديمقراطيات العالم

رفض المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن البيان تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية، وان الدولة المصريه ذات سياده ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك.

واضاف وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن قانون الهيئة الوطنيه للانتخابات به من الضمانات التى كفلت لجميع المرشحين الحق في حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون ، منوها أنه كان رئيس للجنه الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب سابقا ،إبان وضع القانون وأن الدولة المصريه كانت عازمه علي خروج قانون وافٍ به من الحقوق والضمانات التي لامثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم.



وتابع ابوشقه أن القضاء المصري شامخ وان الدستور المصري افرد باب خاص بالسلطه القضائيه ، واقر عدم قابلية قضاته للعزل واستقلاليتهم ، لإضفاء مزيد من الحمايه والاستقلالية ، ولن يقدح مثل هذه الأفعال والبيانات الغير مسئولة في قضاء نصر الشامخ .



واضاف ابوشقه أن علي هذة الدول أن تنظر إلي حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شئون بلدان ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخه ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة

ولفت وكيل الشيوخ أن الهيئة الوطنيه للانتخابات بها قضاة اجلاء ، وقامت بفتح الباب أمام جميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمتابعه ، جميع مراحل العمليه الانتخابيه بدأ من فتح باب الترشح حتي اعلان النتيجه كما يجدر القضاء سيشرف العملية الانتخابية من الاعلا

واختتم وكيل الشيوخ أن مثل هذه المكائد تريد زعزعة استقرار الاوطان ، ولكن الشعب المصريه الذي تمتد حضارته الي سبعة آلاف عام ، لن توثر فيه مثل هذه الأفعال ، وان حق الترشح مكفول للجميع بكافة الضمانات يمارسون حقوقهم كيفما ارادو ،وان الدولة المصريه عصيه راسخه ، وستخرج انتخابات رئاسيه يشهد لها العالم بنزاهتها لتكون نموذجاً يحتذي به من كل دول العالم .