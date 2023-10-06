لبنان .. سقوط إصابات في صفوف السجناء

ذكرت صحيفة النهار اللبنانية سقوط إصابات في صفوف السجناء إثر الاحتجاج في سجن زحلة ودخول الصليب الأحمر اللبناني إلى داخله.

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام قد أفادت بوقوع احتجاجات داخل سجن زحلة للرجال بلبنان.

وأشارت الوكالة اللبنانية الي ان بعض السجناء عمدوا إضرام النيران داخل الغرف، حيث تحركت قوات الدفاع المدني الي موقع الحريق للتعامل مع النيران.



وكان حريق كبير نشب في معمل الكهرباء في ‎الزهراني بالقرب من منشآت النفط بلبنان.



ويشار الي "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، قد أفادت باندلاع حريق في أحراج منطقة بسير، وفي المنطقة التي تعرف بالشتوي، ما بين بلدتي عانوت وشحيم.

كما اندلع حريق كبير في المناطق الحرجية بين بلدتي حومين التحتا ورومين، وتوسع باتجاه بلدات بنعفول والقنيطرة وجنجلايا.

