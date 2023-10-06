سليمان وهدان: زمن وصاية البرلمان الأوروبي انتهى

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن زمن وصاية البرلمان الأوروبي قد انتهى ولا عودة له، ومصر ترفض أي تدخل في شؤونها، موضحا أن البرلمان الأوروبي اتخذ منهج معادي للدولة المصرية منذ سنوات ومواقفه عدوانية ضد مصر، ويحاول أن ينصب نفسه مراقب على الدول في حين أنه فشل في حل مشكلات دول أوروبا وأزماتها الاقتصادية، وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من دول أوروبا سواء ضد مواطنيها أو اللاجئين.

وأكد النائب سليمان وهدان، في تصريحات له اليوم، أن مثل هذه التقارير الصادرة من البرلمان الأوروبي لا تمثل شي بالنسبه لنا لأن زمن الوصاية انتهي وزمن التدخل في الشئون الداخلية للدول تم إغلاقه تماما، موضحا أن الشعب المصري الواعي لا يلدغ من الجحر مرتين واستقرار الوطن هو أحد اهدافه الرئيسي.



وقال نائب رئيس حزب الوفد، إن البرلمان الأوروبي يريد من خلال بيانه المحرض ضد مصر أن يشغل البعض عن فشله في حل مشاكل دول أوروبا، موضحا أن هذا البيان ينتهك كافة قواعد القانون الدولى التى ترفض التدخل في شئون الدول المستقبلة، كما أن مصر دولة كبيرة ورائدة ولا تسمح بمثل هذه التدخلات .

ولفت إلى أن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب وشائعات تروج لها جماعات مغرضة كذبا بشأن وجود مخالفات في العملية الانتخابية، موضحا أن البرلمان الأوروبي يصر على استخدام ورقة حقوق الإنسان للتحريض ضد مصر في توقيتات معينة يستهدف بها تشويه الدولة المصرية، وهو ما يمثل تدخل سافر .

