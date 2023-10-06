يونيسيف : 20 ألف طفل ينزحون يوميًا بسبب العواصف والفيضانات وحرائق الغابات

قالت اليونيسيف إن العواصف والفيضانات وحرائق الغابات أدت إلى نزوح أكثر من 43 مليون طفل بين عامي 2016 و2021.

حذرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أيضًا من احتمال نزوح 100 مليون طفل إضافي بسبب الأحوال الجوية القاسية خلال الثلاثين عامًا القادمة.

الكوارث المرتبطة بالطقس، والتي أصبحت أكثر عنفا وتكرارا حيث تتسبب الغازات الدفيئة في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، تسببت في نزوح ما يصل إلى 20 ألف طفل يوميا في 44 دولة على مدى ست سنوات، 95% منهم بسبب الفيضانات، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

قالت اليونيسيف من الممكن أن ينزح نفس الشخص أكثر من مرة. ومن المرجح أيضًا أن يكون العدد الحقيقي أعلى نظرًا لأن العديد من الحالات لم يتم توثيقها.

كانت الصين والفلبين من بين البلدان الأكثر تضررا بسبب العدد الكبير من الأطفال الذين تعرضوا لأحوال جوية متطرفة ولأن تدابير الإنذار المبكر والإخلاء تحسنت مؤخرا، مما يعني تحسين الإبلاغ.

بالمقارنة مع حجم السكان من الأطفال، كانت الدول الجزرية الصغيرة مثل دومينيكا في منطقة البحر الكاريبي وفانواتو في أوقيانوسيا هي الأكثر تضررا من العواصف، في حين كان الأطفال في الصومال وجنوب السودان في أفريقيا هم الأكثر تضررا من الفيضانات.

وشكلت الفيضانات 40.9 مليون (95٪) من حالات نزوح الأطفال خلال الفترة التي تم تحليلها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإبلاغ الفعال وعمليات الإخلاء، في حين تسببت حالات الجفاف في 1.3 مليون حالة نزوح داخلي وحرائق الغابات إلى 810.000، أكثر من ثلثها في عام 2020 وحده.

وسجلت كندا وإسرائيل والولايات المتحدة أكبر عدد من عمليات النزوح بسبب حرائق الغابات، في حين سجلت الصومال أكبر عدد من حالات النزوح بسبب الجفاف.

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "إنه أمر مرعب لأي طفل عندما تضرب حرائق غابات أو عواصف أو فيضانات شرسة مجتمعهم.

في تقرير بعنوان "الأطفال النازحون في مناخ متغير"، قالت اليونيسف إن قرارات الانتقال قد تكون مفاجئة، في مواجهة خطر داهم، أو نتيجة لعملية إخلاء يتم فيها إنقاذ الأرواح ولكن على حساب الاضطرار إلى مواجهة مخاطر أخرى.

كان العديد من الأطفال المعرضين لخطر النزوح المناخي موجودين في بلدان كانت تعاني بالفعل من الصراع والفقر، وكانت السلطات المحلية في كثير من الأحيان غير قادرة على توفير الموارد الكافية للدعم.

وباستخدام نموذج المخاطر الذي طوره مركز رصد النزوح الداخلي، قالت اليونيسف إن فيضانات الأنهار يمكن أن تؤدي إلى نزوح 96 مليون طفل على مدار الثلاثين عامًا القادمة.

واستناداً إلى بيانات مناخية أخرى، قالوا إن الأعاصير والعواصف يمكن أن تؤدي إلى نزوح 10.3 مليون و7.2 مليون طفل على التوالي خلال نفس الفترة، على الرغم من أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير لأن تغير المناخ جلب المزيد من الأحوال الجوية المتطرفة بشكل متكرر.