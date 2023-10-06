هاني عبد الرحيم: نكران جهود الدولة تجاه المواطن «جحود»| فيديو

قال الإعلامي هاني عبد الرحيم، إن الدولة المصرية تعمل دائما للتخفيف عن المواطن.

وأضاف هاني عبدالرحيم خلال تقديمه برنامج "أحلام مواطن"، عبر قناة "صدى البلد"، أن من ينكر جهود الدولة تجاه المواطن؛ فهو جاحد، فالدولة لا تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للمواطنين، حتى في وقت الأزمات الاقتصادية.

مخالفات البناء

وزف الإعلامي هانى عبد الرحيم بشرى للمواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أنه لا يجوز التصالح فى كل مخالفة البناء مثل مخالفات التعدي على أراضي الدولة، أو البناء على الأراضي الزراعية.

التقدم للتصالح

وأضاف هانى عبد الرحيم، أنه عند التقدم للتصالح في المخالفات؛ يتم دفع 25% من قيمة المخالفة.

وأكد هاني عبد الرحيم أن الدولة ومجلس النواب يعملان على تخفيف الأعباء من خلال قانون التصالح الجديد، وسيتم تقنين الأراضي.