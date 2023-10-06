255 مليون جنيه مبيعات للعرب في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 8.4%، والعرب على 7.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 723.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 255.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 85.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1%، وسجل العرب 7.7%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.8 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.