بهاء أبو شقة: بيان البرلمان الأوروبي ضمن حروب الجيل الرابع ويسيء لمصر

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبي يأتي ضمن حروب الجيل الرابع.

وأضاف بهاء الدين أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن البرلمان الأوروبي قصد الإساء للدولة المصرية، وهو أمر مرفوض.

وأشار المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى وجود مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، فهل اشتكى أي منهم من وجود أي نوع من أنواع التدخل أو الضغوط؟".

القضاء مستقل

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن كل المرشحين المحتملين يتخذون إجراءات الترشح بشكل طبيعي للغاية، والقضاء المصري مستقل تماما، والانتخابات تتم بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، أنه كان مخططا لمصر أن تسقط في ثورات الربيع العربي، لكن الشعب المصري راسخ وواعي، ويمتد بفكره وحضارته لآلاف السنين.