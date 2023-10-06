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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شكرا يا ريس.. المفرج عنهم يعبرون عن فرحتهم بالعودة لأسرهم

المفرج عنهم
المفرج عنهم

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، اللجان؛ لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 3328 نزيل.

جاء ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

كما  جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2023.

وقال أحد المفرج عنهم بالعفو، إنهم تلقوا معاملة كريمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى تعلم الحرف والمهن المختلفة.

كما عبر آخر، عن فرحته بالعودة لأحضان أسرته مرة أخرى.

ووجه المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للإفراج عنهم في ذكرى نصر أكتوبر، ومنحهم فرصة جديدة.

الإصلاح والتأهيل الإفراج بالعفو الحماية المجتمعية السياسة العقابية المحكوم عليهم ذكرى نصر أكتوبر

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