مصطفى بكري للرئيس السيسي: منحتنا الأمل عندما احتجنا إليك

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه لم يخذل الشعب يوما ولم يتردد في ذلك.

وقال بكري، في رسالته، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أدرك أن روح المقاتل بداخلك ستدفعك إلى الأمام، إدرك أن البدلة العسكرية التي ارتديها لسنوات، تمنحك الأمل لقهر المستحيل".

اتخذت القرار

وأضاف مصطفى بكري،: منذ 10 سنوات اتخذت القرار الصعب، في وقت ارتجف فيه الكثيرون، لم تفرط، ولم تتهاون في حق الوطن".

وأوضح أن: الدولة كانت في حاجة إليك، ومنحتها الأمل في أبريل 2013، نتذكر قولك إن “مصر أم الدنيا.. وستكون قد الدنيا”.