في ذكرى نصر أكتوبر.. شادي شامل يكشف عن صورة نادرة للرئيس السادات

حرص الفنان شادي شامل علي الاحتفال بمرور 50 عاما علي انتصارات أكتوبر ، وذلك على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشر شادي شامل مجموعة صور من حفل زفاف والده ووالدته وعلق علي الصور قائلا:" بطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات في ذكرى انتصارات أكتوبر كان شاهدا على عقد جواز والدي ووالدتي، وكان جدي السكرتير الخاص لسيادة الرئيس السادات في رئاسة الجمهورية.

على جانب آخر، اشتهر شادي شامل بتجسيده شخصية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في مسلسل العندليب عام 2006 بالتعاون مع العديد من الفنانين، أبرزهم عبلة كامل، كمال أبو رية، محمد الشقنقيري، لقاء الخميسي، ومجدي كامل ومن تأليف مدحت العدل ومن إخراج جمال عبد الحميد.

كما شارك شادي شامل في فيلم يحمل اسم قاطع شحن عام 2010 بالتعاون مع شذى، جيهان قمري، عمر حسن يوسف، إيمان السيد، وميمي جمال ومن تأليف أسامة رؤوف ومن إخراج سيد عيسوي.