أستاذ تاريخ: وثائق إسرائيل عن أشرف مروان هدفها إطفاء فرحة المصريين بنصر أكتوبر

قال الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ المعاصر، أن وثائق إسرائيل عن أشرف مروان هدفها إطفاء فرحة المصريين بنصر أكتوبر.

أضاف محمد عفيفى خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، آن الأوان الكشف عن بعض وثائق الجيش المصرى خلال فترة الحرب، بينها الوثائق الخاصة بـ أشرف مروان .

الكشف عن بعض الوثائق

أوضح محمد عفيفى، أن الكشف عن بعض الوثائق من جزء من الحرب فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن الموساد الاسرائيلى نشر بعض الوثائق الخاصة بأشرف مروان.

وأكد محمد عفيفى، أنه توجد معركة دائمة بين الموساد الأسرائيلى والاستخبارات العسكرية بشأن أشرف مروان.