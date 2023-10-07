أخبار الفن| مفاجأة بكواليس أفلام محمود ياسين لانتصارات أكتوبر.. تسريب صوتي بواقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

مفاجأة بكواليس أفلام محمود ياسين لانتصارات أكتوبر.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تسريب صوتي بواقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

احتفلت الفنانة مادلين طبر بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر في قناة الحدث اليوم ببرنامجها «قعدة مع مادلين» احتفالا بمرور خمسين عاما على النصر، من خلال إعادة ارتداء البدلة العسكرية من فيلم الطريق إلى إيلات عام 1994 والذي لعبت به دور «مريم» الفدائية الفلسطينية التي تنضم في الأردن لفريق ابطال البحرية المصرية للقيام بعمليات تدمير سفن ميناء إيلات في إسرائيل.

طُرحت أغنية الفنان أحمد جمال، الجديدة التي تحمل اسم قوتنا في وحدتنا، ضمن مبادرة وطن واحد، وذلك تزامنا مع الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، برعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية.

أعلن الفنان حاتم صلاح، عن وجود جزء ثامن من مسلسل الكبير أوي، سيتم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع عام 2024.

كشفت الفنانة شهيرة، كواليس أعمال زوجها الفنان القدير الراحل محمود ياسين، في الأفلام الموثقة لحرب أكتوبر 1973، حتى أخذ لقب جندي السينما المصرية.

وقالت شهيرة في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن ذكرى انتصارات أكتوبر من كل عام، مرتبطة بأفلام محمود ياسين، مشيرة إلى أنه قدم أعمالا وطنية كثيرة ولكن فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي هو الأشهر بينها لأنه هو الأكثر عرضا على التلفزيون.

وتابعت شهيرة، قائلة إن محمود ياسين هو أكثر من لعب شخصية الجندي المصري المقاتل بين الفنانين حتى لُقب بـ جندي السينما المصرية، مشيرة إلى أنه جسد شخصية الجندي بجميع مراحله العمرية وأعماله الوطنية امتدت حتى حائط البطولات.

أكد النجم أحمد العوضي في تصريح خاص لصدي البلد عن اعتزازه بنصر اكتوبر العظيم .

وقال أحمد العوضي: "حرب ٦ أكتوبر انتصار عظيم واستعادت الكرامة والعزة مرة اخرى للمصريين بعد هزيمه ٦٧".

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن كيفية إخفاء "التاتوهات" من جسده والتي اثار بها جدلًا خلال الأيام الماضية بعد ظهور جسده بالكامل من دونها وسط تساؤلات العديد من متابعيه عن كيفية إزالتها بهذه السرعة.

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسريبا صوتيا من واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان لـ الفنان ميدو عادل، في كواليس مسرحية سيد درويش، والتي تعود إلى يوم 23 سبتمبر الماضي.