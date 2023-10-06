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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي: حرب أكتوبر استعادت الكرامة والعزة للمصريين

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أكد النجم أحمد العوضي في تصريح خاص لصدي البلد عن اعتزازه بنصر اكتوبر العظيم .

وقال أحمد العوضي: "حرب ٦ أكتوبر انتصار عظيم واستعادت الكرامة والعزة مرة اخرى للمصريين بعد هزيمه ٦٧".

وتابع أحمد العوضي: "الجيش المصري أعطى نموذجا عظيما في الدفاع عن الارض والعرض واستعاد سيناء وحطم اسطورة الجيش الذي لا يقهر".

 

مسلسل أحمد العوضي

من جهة أخرى، اعلن الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي السهير فيسبوك عن مسابقة جديدة قدرها 150 الف جنية . 

وقال أحمد العوضي :(المساااابقه التانيه )  ، تم التعاقد علي مسلسل ( حق عرب ) رمضان ٢٠٢٤  ، انتاج سينرجي ( تامر مرسي )  ، تأليف محمود حمدان  ، اخراج اسماعيل فاروق.

وتابع أحمد العوضي : وده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم  اللي كل حاجه حلوه بتحصل بسببهم وجاييين النهارده ننبسط كلنا  المسابقه  هتبقي ١٥٠ الف جنيه ١٠ هيكسبو كل واحد ١٥ الف السؤالين ،  ١ -(حق عرب )هيبقي شعبي ولا صعيدي  ، ٢ - (حق عرب) هيبقي اكشن ولا رومانسي ولا كوميدي ، معانا اربع ايام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا .

وتعاقد الفنان  أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».


وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

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