لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. محافظ الوادي الجديد تتفقد مدرسة 25 يناير

تفقّدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في جولةٍ مفاجئة صباح اليوم، مدرسة ٢٥ يناير للتعليم الأساسي بالخارجة؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وتابعت انتظام العمل داخل المدرسة، مُوجهةً بإنشاء مظلات للطلاب داخل فناء المدرسة مع التأكيد على مراعاة معايير الأمن والسلامة في التنفيذ.

كما كلفت مديرية الطرق بعمل مطبات صناعية بالشارع المؤدي إلى المدرسة للحد من السرعات الزائدة؛ حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

من ناحية أخرى، وجهت المحافظ بعرض الموقف الحالي للأرض الكائنة بجوار المدرسة والمخطط إقامة مجمع مدارس بها كتوسع مستقبلي لخدمة أبناء الحي