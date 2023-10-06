يوسف القعيد: إسرائيل تشكك فى انتصار أكتوبر بروايات خيالية.. فيديو

كشف الأديب يوسف القعيد، محاولات تشويه إسرائيل نصر القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973.

و نوه الأديب يوسف القعيد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك روايتان كتبتا عن حرب أكتوبر ونشرتا لابنة يائيل ديان.

ولفت القعيد إلى أن الروايتين تم ترجمتها إلى الإنجليزية ونشرتا في لندن وأخذتا دوي كبير في أوروبا وأمريكا؛ للتقليل من نصر الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973.

واستكمل قائلا: آثار حرب أكتوبر ما زالت تؤثر على الإسرائيليين حتى الآن، والتشكيك في الحرب سيكون بالروايات الخيالية حال تذكرهم لها.

ووصف الأديب يوسف القعيد حرب أكتوبر 1973 قائلا: الشخصية المصرية والمنجز العظيم الذي لن يتكرر، التحم فيه الجيش مع المواطنين في كل ربوع الجمهورية.

واختتم: سيناء استعادت نفسها بفضل يقظة الدولة المصرية، لأنها مرت بعبورين العبور الأول العسكري والآخر التنموي.