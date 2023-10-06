ولع فيها بعد ما دب.حها.. شقيقة ضحية زوجها بالمرج تروي تفاصيل مؤلمة|خاص

جريمة بشعة دارت أحداثها في منطقة المرج بقيام زوج بالتخلص من زوجته وإشعال النار في جثتها عقب وفاتها، التقى صدى البلد بأسرة الضحية ليرووا لنا تفاصيل تلك الجريمة المروعة.

وقالت شقيقة الزوجة الضحية: "اللى حصل إنه لما شوفت أختى لقيت رقبتها مقطوعة من قدام، والشرايين في إيديها ورجليها مقطوعة، وجسمها كله اسود من الحروق اللى حصلت من البنزين ومية النار".

وأضافت شقيقة الضحية: "جوزها عايزاه يتعدم في ميدان عام بسبب اللى عمله، واللى خلاها تسيب 4 أطفال وراها وهو عمل جريمته وهرب ومش لاقينه في الفيوم ولا القاهرة وكان بيقول هيسافر السودان".

وأردفت: "نجلها كان برفقة المجني عليها وقت ارتكاب الواقعة، وأخبرها بأنه رأى خالته والنيران تلتهم وجهها فاختبأ خوفًا وظل يبكي على ما حدث لها، واكتشف الجريمة لما صحي بالليل وكان بيمشي في دم والدخان كان طالع منها والجيران أنقذوه من الموت معاها لما سمعوا صوته، وانا بطالب انه يتعدم علشان حق أختى يرجع من جوزها اللى خلص عليها بدم بارد، وسرق الفلوس اللى كان اخويا هيخطب بيها من أختى وهرب".

أقوال والدة الضحية

من جانبها كشفت والدة الزوجة المقتولة على يد زوجها بمنطقة المرج، تفاصيل اللقاء الأخير بابنتها قبل أن يظفر بها زوجها وينهي حياتها بطريقة مأساوية.



وقالت والدة الزوجة المجني عليها، إنها كانت رفقة ابنتها في منزلها قبل ارتكاب زوجها للواقعة، موضحة أنها عندما كانت بمنزل ابنتها تلاحظ لها نظرات غير مُطمئنة من زوج ابنتها تجاه الأخيرة، قائلة: كنت معاها في بيتها قبل الواقعة.

وأشارت والدة المجني عليها، إلى أنها ظلت رفقة ابنتها في منزلها إلى وقت متأخر بعد منتصف الليل، لافتة إلى أنها كانت تشعر بإحساس غريب بداخلها يتطلب منها ألا ترحل وتترك ابنتها في المنزل بمفردها مع زوجها، ولكنها لم تكن تفهم لماذا هذا الشعور، قائلة: نزلت من عند بنتي في وقت متأخر وكان جوايا احساس مش عايزني أمشي اسيبها، قلبي كان حاسس وكان بيبصلها بنظرات غريبة.

وأكدت والدة الضحية، أنها عندما تركت ابنتها ورحلت كانت الأخيرة تحضر وجبة العشاء لزوجها وكانت تقسم الخبز لإطعامه، لافتة إلى أنها في اليوم التالي علمت بأن شقة ابنتها اشتعلت فيها النيران، قائلة: كانت بتقسم اللقمة عشان تأكله وهو كان عايز يقتلها، جاله قلب منين يقتلها مصعبتش عليه؟