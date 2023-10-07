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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

عاطل وراء رسائل تحديث بيانات البنك المزيفة على الهواتف المحمولة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .

فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (عاطل - مقيم بالمنيا).. وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 بمواجهته أقر بإرتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الهواتف المحمول الدفع الالكترونى اموال عملاء البنوك بطاقات الدفع الإلكترونى تحديث بيانات البنك

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