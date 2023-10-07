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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عرض مسلسل " culprits " لـ كامل الباشا

كامل الباشا
كامل الباشا

ينتظر الفنان الفسلطيني العالمي كامل الباشا عرض مسلسله  الانجليزي الجديد culprits ، والمقرر عرضه يوم 8 نوفمبر القادم . 

تدور أحداث المسلسل المكون من ثماني حلقات في إطار من الكوميديا السوداء، حول تقفي آثار عملية سرقة قام بها مجموعة من الأفراد، ليجدوا أنفسهم مستهدفين كل على حدة من قبل أحد القتلة.

العمل من إخراج كل من كلير أوكلاي  وجيه بليكسون ، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: جيه بليكسون .

ويشارك فى بطولة العمل كل من  جيما أرتيرتون  ،  نيف آلجار ، نيد دينيهي ، باين هوفمان ،  كيفين فيدال  ، كامل الباشا  .

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وكان أخر اعمال كامل الباشا فى الدراما المصرية ، هو مسلسل “ الغرفة 207 ” ، والذى حقق نسبة مشاهدة عالية .

تدور أحداث مسلسل "الغرفة 207" في فترة الستينيات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم 207 في فندق "لونا"، حيث يبدأ "جمال الصواف" الذي يجسده الفنان محمد فراج، عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق ثم تبدأ أحداث مرعبة بالظهور في حياة نزلاء "الغرفة 207"، ويجد "جمال" نفسه مسؤولاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة.

مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا وسلوى عثمان ومراد مكرم.

كامل الباشا الفنان العالمى كامل الباشا الفنان كامل الباشا مسلسل culprits culprits

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