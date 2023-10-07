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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يشارك جمهوره صورا من تسجيل أغنية " بعتذرلك "

أحمد سعد
أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة “ إنستجرام ” صورا له من تسجيل أغنيته الجديدة .

وعلق أحمد سعد على الصور قائلاً : من تسجيل الأغنية القادمة (بعتذرلك) ،  كلمات: محمد الشافعي
الحان :إسلام رفعت ، توزيع العبقري : يحي مهدي ، وجميعا لنا الشرف بقيادة اوركسترا المايسترو : هاني فرحات.

ومن المقرر ان يحيى أحمد سعد، وروبي، حفلًا غنائيًّا باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل.

ويقدم أحمد سعد وروبي من خلال الحفل مجموعة من أغانيهما المختلفة والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكِ عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرها، كما تغني روبي روائعها "ليه بيداري، نمت ننة، حتة تانية، قلبي بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

ومن المقرر أن يتغنى سعد وروبي برائعتهما "يا ليالي" التي تعد أول عمل غنائي يجمع بين أحمد سعد وروبي، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصر، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب.


ويعد أحمد سعد من الأصوات المهمة على الساحة والتي تحظى بجماهيرية طاغية في كل الدول العربية، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة، كما تعد النجمة روبي من أهم النجمات على الساحة الغنائية ودائمة التواجد والحضور كما أنها النجمة الأكثر طلبًا في الحفلات داخل مصر وخارجها.

 

أحمد سعد اختياراتي مدمرة حياتي ايه اليوم الحلو ده المايسترو هاني فرحات هاني فرحات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة مصر للعلوم

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