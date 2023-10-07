كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

انتصار أكتوبر العظيم ليس حدثا عسكريا فحسب بل يوما وطنيا نشعر فيه كشعب مصري وكأمة عربية بطعم النصر ومشاعر الفرح بعد استرداد الكرامة وعودة الحق لأصحابه ، نصر أكتوبر المجيد جدد الأمل في جيل كامل بعد اليأس من النكسة والهزيمة ، وجعلنا نفتخر عبر الأجيال بما حققه رجال قواتنا المسلحة البواسل من بطولات تسطر في التاريخ بحروف من نور ، بدءًا من التخطيط العسكري الذكي الذي حقق النصر حتى اتفاقية السلام التي حافظت على أمن واستقرار أجيال المستقبل بعد هذا النصر العظيم ..

كل الشكر والتقدير لروح الشهيد البطل الرئيس الراحل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام ، الذي أرسى خطة الحرب من أجل تحقيق النصر ، ووضع خطة السلام من أجل الحفاظ على هذا النصر لسنوات عديدة ..



كل الشكر والتقدير لكل القادة الأبطال الذين شاركوا في هذه الحرب من أبناء قواتنا المسلحة ومنهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قائد الضربة الجوية الأولى .. كل الشكر والتقدير لروح كل جندي شهيد ضحى بنفسه دفاعا عن أرضه وعرضه ، واختار الشهادة من أجل حياة جيل كامل ، شكرا لكل جندي حارب بقلب شجاع ، ولكل مصاب في هذه الحرب فقد جزءًا من جسده من أجل ألا تنتقص حبة رمال من أرضه ووطنه ..

كان يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣ الموافق يوم العاشر من رمضان ١٣٩٣ الذي حارب فيه جنودنا البواسل وهم صائمون ولم يبالوا ولم يستسلموا حتى النصر .. علينا أن نذكّر الأجيال الجديدة خاصة الشباب بالبطولات الخالدة لجيل أكتوبر العظيم ليتجدد في أعماقهم حب الوطن والولاء للأرض كأجدادهم الوطنيين الذين تركوا وراءهم سجلا عظيما من البطولات والأمجاد .. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر