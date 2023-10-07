عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز

انتصار أكتوبر العظيم ليس حدثا عسكريا فحسب بل يوما وطنيا نشعر فيه كشعب مصري وكأمة عربية بطعم النصر ومشاعر الفرح بعد استرداد الكرامة وعودة الحق لأصحابه ، نصر أكتوبر المجيد جدد الأمل في جيل كامل بعد اليأس من النكسة والهزيمة ، وجعلنا نفتخر عبر الأجيال بما حققه رجال قواتنا المسلحة البواسل من بطولات تسطر في التاريخ بحروف من نور ، بدءًا من التخطيط العسكري الذكي الذي حقق النصر حتى اتفاقية السلام التي حافظت على أمن واستقرار أجيال المستقبل بعد هذا النصر العظيم ..

كل الشكر والتقدير لروح الشهيد البطل الرئيس الراحل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام ، الذي أرسى خطة الحرب من أجل تحقيق النصر ، ووضع خطة السلام من أجل الحفاظ على هذا النصر لسنوات عديدة ..


كل الشكر والتقدير لكل القادة الأبطال الذين شاركوا في هذه الحرب من أبناء قواتنا المسلحة ومنهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قائد الضربة الجوية الأولى .. كل الشكر والتقدير لروح كل جندي شهيد ضحى بنفسه دفاعا عن أرضه وعرضه ، واختار الشهادة من أجل حياة جيل كامل ، شكرا لكل جندي حارب بقلب شجاع ، ولكل مصاب في هذه الحرب فقد جزءًا من جسده من أجل ألا تنتقص حبة رمال من أرضه ووطنه ..

كان يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣ الموافق يوم العاشر من رمضان ١٣٩٣ الذي حارب فيه جنودنا البواسل وهم صائمون ولم يبالوا ولم يستسلموا حتى النصر .. علينا أن نذكّر الأجيال الجديدة خاصة الشباب بالبطولات الخالدة لجيل أكتوبر العظيم ليتجدد في أعماقهم حب الوطن والولاء للأرض كأجدادهم الوطنيين الذين تركوا وراءهم سجلا عظيما من البطولات والأمجاد .. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر

انتصار أكتوبر نصر اكتوبر السادات العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

2400 جنيه كاملة| الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

موضوعات متعلقة

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

ترشيحاتنا

بعد تقرير موديز.. المالية: نعمل على مزيد من الإصلاحات الهيكلية..ونواب : النظرة المستقرة توقع إيجابي لتعزيز درجة التصنيف الائتماني

بـ 85 الف جنيه فقط .. اركب سيارة "ياباني" موديل 2004

حركة الجهاد الفلسطينية تعلن انضمامها إلى الهجوم على إسرائيل

المرشح عبدالفتاح السيسي يجري الكشف الطبي لاستكمال أوراقه| شاهد

طوفان الأقصي.. جندي إسرائيلي جديد في قبضة المقاومة الفلسطينية.. شاهد

شاهد.. صدمة المخابرات الإسرائيلية بعملية المقاومة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة نجم مسرح مصر.. معلومات عن سبب رحيله

بسبب حشرة.. إغلاق سبع مدارس في فرنسا| تفاصيل

طريقة عمل ساندوتش فول بالليمون المعصفر| أحلى من المحلات

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

فيديو

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ