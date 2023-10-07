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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

2400 جنيه كاملة| الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب

المعاشات
المعاشات

تعمل الحكومة على تجهيز الزيادة الجديدة في المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

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ومن المقرر أن يتقاضى أصحاب المعاشات، 600 جنيه مع معاش نوفمبر المقبل، بعد إقرار الزيادة الجديدة، وستكون بأثر رجعي لشهر أكتوبر نظرا لانتظار موافقة البرلمان على قرارات الرئيس، وبالتالي يحصل أصحاب المعاشات على المنحة الاستثنائية بعد الزيادة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.

المعاشات

 1200 جنيه

وفي هذا السياق ، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن المنحة المقررة والمستحقة الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر، في شهر نوفمبر بأثر رجعي من شهر أكتوبر، أي أن المنحة الاستثنائية أصبحت 1200 جنيه عن شهرين لكل صاحب معاش.

2400 جنيه

وفي المقابل هناك فئة من أصحاب المعاشات سيحصلون على المنحة الاستثنائية عن الشهرين بعد الزيادة بنحو 2400 جنيه، وهم السيدات اللاتي يقبضن معاش لهن ومعاش أزواجهن، أي السيدة الأرملة التي تقبض معاشين.

المعاشات

11 مليون مواطن

وبحسب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية هناك 11 مليون مواطن سوف يستفيدون من المنحة التي وجه بها رئيس الجمهورية، بإجمالي تكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

يذكر أن الرئيس  السيسي قرر في سبتمبر الماضي ، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية، أن التأمينات الاجتماعية نسقت مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بجلسته المنعقدة الأربعاء الموافق 20/9/2023.

المعاشات

موافقة مجلس النواب

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت يوم الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.

كما وافقت على منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.

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