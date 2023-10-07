نشرة المرأة والصحة|معلومات عن سبب وفاة نجم مسرح مصر.. رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

توفي، منذ قليل، الفنان محمد بطاوي، أحد نجوم “مسرح مصر”، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة.

يعتبر شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، لا يزال سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على ملايين النساء، بينما نحتفل بشهر التوعية بسرطان الثدي في عام 2023، من الضروري معالجة المفاهيم الخاطئة المحيطة بهذا المرض، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2020، يمثل سرطان الثدي 13.5% من جميع حالات السرطان و10.6% (حوالي 90000) من جميع الوفيات في الهند.

نريد جميعًا شريكًا محبًا يعاملنا مثل الملكة، ولكن عندما نفكر في الرجال الذين يعاملون زوجاتهم أو شركائهم مثل الملكة ، فهناك عدد قليل جدًا منهم، فإليك قائمة بأربعة أبراج يميل الرجال الذين ينتمون إليهم لامتلاك تلك الصفات.

أعلن نجل الدكتور هاني الناظر عن شكوى والده من الصداع، الذي شخصه الأطباء على أنه له علاقة بخلايا سرطانية، فهل يمكن للصداع ان يكون علامة على الإصابة بالسرطان.