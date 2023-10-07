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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|معلومات عن سبب وفاة نجم مسرح مصر.. رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة

مسرح مصر
مسرح مصر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بعد وفاة نجم مسرح مصر.. معلومات عن سبب رحيله

توفي، منذ قليل، الفنان محمد بطاوي، أحد نجوم “مسرح مصر”، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة.

شهر التوعية بـ سرطان الثدي 2023.. فضح 7 خرافات حول هذا المرض

يعتبر شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، لا يزال سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على ملايين النساء، بينما نحتفل بشهر التوعية بسرطان الثدي في عام 2023، من الضروري معالجة المفاهيم الخاطئة المحيطة بهذا المرض، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2020، يمثل سرطان الثدي 13.5% من جميع حالات السرطان و10.6% (حوالي 90000) من جميع الوفيات في الهند.

رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة| هل شريكك منهم؟

نريد جميعًا شريكًا محبًا يعاملنا مثل الملكة، ولكن عندما نفكر في الرجال الذين يعاملون زوجاتهم أو شركائهم مثل الملكة ، فهناك عدد قليل جدًا منهم، فإليك قائمة بأربعة أبراج   يميل الرجال الذين ينتمون إليهم لامتلاك تلك الصفات.

في هذه الحالات.. الصداع علامة على الإصابة بمرض خطير

أعلن نجل الدكتور هاني الناظر عن شكوى والده من الصداع، الذي شخصه الأطباء على أنه له علاقة بخلايا سرطانية، فهل يمكن للصداع ان يكون علامة على الإصابة بالسرطان.

 

سرطان الثدي وفاة نجم مسرح مصر محمد بطاوي أبراج يجعلون المرأة ملكة الصداع

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