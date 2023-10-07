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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى.. شاهد أول صورة للأسرى الإسرائيليين في قبضة المقاومة الفلسطينية

صدى البلد

نشرت كتائب القسام اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، أول صورة لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الأسرى بقبضة المقاومة الفلسطينية.

وتسلل عدد من المسلحين الفلسطينيين فجر اليوم إلى مستوطنات غلاف غزة، وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد السيطرة على حاجز إيرز وهو الآن تحت سيطرة الفلسطينيين.

وفي السياق نفسه أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي غلق معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.

الأسرى الإسرائيليين على الأرض
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