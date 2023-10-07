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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشيني يعلن قائمة السعودية لمواجهتي نيجيريا ومالي

روبرت مانشيني
روبرت مانشيني

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة الأخضر لوديتي نيجيريا ومالي، خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

ويخوض منتخب السعودية معسكرا في البرتغال خلال التوقف الدولي، يواجه خلاله نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من نفس الشهر.

وجاءت قائمة منتخب السعودية كالتالي:

محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبد الحميد، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان، محمد مران.

يذكر أن منتخب السعودية يتواجد في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، بجانب منتخبات عمان وقيرغستان وتايلاند.

السعودية مانشيني نيجيريا مالي قائمة منتخب السعودية كأس آسيا

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