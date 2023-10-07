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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تصدر تعليمات هامة للطلاب لحل مشكلة التسجيل الإلكتروني

آداب القاهرة
آداب القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت  عميدة كلية آداب القاهرة ، إعلان هام لطلاب المستوى الثاني و الثالث و الرابع للعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقالت الدكتورة نجلاء رافت ، أن التعامل مع مشاكل التسجيل الإلكتروني ستكون إلكترونيًا و ذلك من خلال :

- ايقونة طلب تسجيل استثنائى من صفحة الطالب الخاصة 
- من خلال رابط مشكلات التسجيل https://forms .gle/ptzcfvtgswgxscga 
- سيتم فتح التسجيل مرة اخرى لجميع الطلاب الذين لم يستطيعوا التسجيل 
- فى حالة قبول الطلب ستجد المقرر مسجلا فى الجدول الخاص به و فى حالة رفضه سيتم ارسال رساله بالرفض

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 20 قيادة جامعية جديدة شملت وكلاء كليات، ورؤساء مجالس أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة ومراكزها.

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع واستراتيجية وزارة التعليم العالي . وشدد على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم. علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

استراتيجية جامعة القاهرة الجامعات العالمية المرموقة القيادات الجامعية الجديدة الدكتور محمد عثمان الخشت تعيين 20 قيادة جامعية جديدة جامعة القاهرة

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