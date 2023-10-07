ربنا بيختار الطيبين.. إبرام سمير نجم فريق مسرح مصر ينعى صديقه محمد بطاوي

حرص الفنان الشاب إبرام سمير، نجم فريق مسرح مصر، على نعي صديقه الراحل محمد بطاوي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم، السبت 7 أكتوبر.

وكتب إبرام سمير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «مشيئة ربنا بيختار الطيبين واللي قلبهم أبيض.. وانت مكانش فيه أطيب من قلبك بجد مصدوم ربنا يصبر أهلك ويرحمك يا بطاوي».

آخر كلمات محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

وكان آخر ما كتبه محمد بطاوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل نحو 10 أيام من وفاته، وتحديدا يوم 26 سبتمبر الماضي: «اللهم لا تفجعني في ذريتي ولا في أخلاقهم ولا في عافيتهم.. ولا في دينهم ولا في خِلقتهم.. واحفظهم اللهم من شر النفوس وهموم الدنيا وسوء الصحبة.. واجعل لهم من نصيب الدنيا أوفره وارفع قدرهم كما رفعت السموات السبع من غير عمد وقر عيني بهم فهم من اجمل نعمك علي».

جنازة محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

قررت أسرة الفنان محمد بطاوي، نجم فريق مسرح مصر، تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه، مسجد ضيوف الرحمن بميدان الشيخ حسن في محافظة الفيوم.

وكشف شقيق محمد بطاوي، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه تم الانتهاء من تصريحات الدفن، والجثمان خرج من مستشفى الهرم حاليا وفي طريقه للفيوم، ولم يستطع استكمال حديثه وانهار في البكاء.

وفاة محمد بطاوي - نجم فريق مسرح مصر

رحل عن عالمنا صباح اليوم، السبت 7 أكتوبر، نجم فريق مسرح مصر الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.

وأعلن هشام صلاح، المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي، خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يكشف سبب الوفاة.

وفاة نجم فريق مسرح مصر محمد بطاوي تأتي بعد 3 سنوات فقط من حفل زفافه الذي احتفل به بحضور الفنان أشرف عبد الباقي.

زفاف محمد بطاوي نجم فريق مسرح مصر

في شهر ديسمبر 2020، احتفل الفنان الشاب محمد بطاوي، أحد نجوم مسرحية "اللوكاندة" وفريق مسرح مصر للنجم أشرف عبد الباقي، بعقد قرانه وزفافه في حفل عائلي بحضور الأهل والأصدقاء بإحدى القاعات بمنطقة الهرم.

وحرص النجم أشرف عبد الباقي على حضور عقد القران وشهد عليه، فيما حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونجوم مسرحية "اللوكاندة" على الحضور لتقديم التهاني بالزفاف لمحمد بطاوي.

يذكر أن الفنان محمد بطاوي شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها "راجل وست ستات، وسك على إخواتك، وخلصانة بشياكة، وبـ100 وش" وغيرها من الأعمال، وقدم مسرحية “اللوكاندة” بمسرح عماد الدين، بالإضافة إلى مشاركته في فريق مسرح مصر.