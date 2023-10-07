بحوزتهم مخدرات وسلاح.. ضبط 3 عناصر إجرامية بكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ترويجها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، من ضبط عاملين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وبحوزتهما “كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,150 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقة من ذات العيار”.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.