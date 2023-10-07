عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 60 طن أسمدة ومخصبات زراعية مدعمة ومحظور تداولها داخل مخازن بالمنوفية

أسمدة
أسمدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تهريب الأسمدة والمخصبات الزراعية المدعمة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد الأشخاص بإدارة مخازن للاتجار فى الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، وتجميع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية "خاصة بالجمعيات الزراعية".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخل المخازن المشار إليها على “38,55 طن أسمدة ومخصبات زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية - 21,70 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون أى فواتير شراء وبدون ترخيص من الجهات المعنية”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسمدة الزراعية الجمعيات الزراعية المخصبات الزراعية شرطة البيئة مخصبات زراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

ارتفاع الجرحي الإسرائيليين إلى 400 ..وحماس تقتحم مقر قيادة فرقة غزة

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

ترشيحاتنا

المآذن العالية وخطة بدر.. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب أكتوبر وبطل معركة النصر

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يؤكد أهمية التضامن والسلام لخلق بيئة داعمة للتنمية

من مؤتمر الإيسيسكو للشباب.. مدبولي يؤكد على أهمية التضامن والسلام لدعم التنمية والازدهار

إحنا مش في معركة.. رد صادم من حسين لبيب على طلب عمر هريدي

نهضة شاملة بقطاع النقل.. افتتاح محطات مترو جديدة وتغير أسعار التذاكر| تفاصيل

السفير العراقي بالقاهرة يستعرض لشيخ الأزهر ترتيبات زيارته المرتقبة لبلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهر التوعية بـ سرطان الثدي 2023.. فضح 7 خرافات حول هذا المرض

السهل قدام والتقيل ورا| مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بليغ حمدي.. تأثير جريمة سميرة مليان على حياة ملك الموسيقى

مهموم قبل وفاته.. سر رحيل نجم مسرح مصر حزنا على ابنته

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ