ضبط 60 طن أسمدة ومخصبات زراعية مدعمة ومحظور تداولها داخل مخازن بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تهريب الأسمدة والمخصبات الزراعية المدعمة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد الأشخاص بإدارة مخازن للاتجار فى الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، وتجميع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية "خاصة بالجمعيات الزراعية".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخل المخازن المشار إليها على “38,55 طن أسمدة ومخصبات زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية - 21,70 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون أى فواتير شراء وبدون ترخيص من الجهات المعنية”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.