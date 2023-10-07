ناقد فني: بليغ حمدى مبتكرا للموسيقى ويخدم كل التيارات الفنية

قال الناقد الفني الهامي سمير إن الملحن بليغ حمدي ولد لأب أستاذ فيزياء، وكان محبا للموسيقى وأصدقاء والده كانوا محبين للموسيقي، وبدء بليغ يكبر وتكبر معه حبه للموسيقي.



وأكد ،سمير، أن بليغ كان يذهب لمسارح روض الفرج، و يستمع للفنانين والمطربين، وكان يذهب للفرولكور الشعبي، و حكت اخت بليغ بأنه كان يأخذ الشوكة والسكينة ويضرب بهم على الأطباق ويكون منها مزيكا، وأعترف ابيه بأنه سوف يكون موسيقار.



وأضاف الناقد الفني، أن والدة بليغ كانت غير متقبلة بعمله بالمزيكا، وكانت تريد التحاقة بكلية الحقوق، واكتشف ابيه بأنه سريع العزف على البيانو، مؤكدا أنه سيكون ملحن كبير.

وتابع: ومن كتر حبه في المزيكا دخل في فريق التلحين بالموسيقي، مؤكدا ان بليغ كان مبتكرا للموسيقي وتشبع بليغ بموهبته وعبقريته لأنه أستطاع ان يخدم كل التيارات الموسيقية، فكان لديه مدرسته الخاصة، ولا يريد ان يستنسخ نفسه، وكان مبتكرا لمزيكته.