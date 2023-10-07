عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: بليغ حمدى مبتكرا للموسيقى ويخدم كل التيارات الفنية

بليغ حمدى
بليغ حمدى

قال الناقد الفني الهامي سمير إن الملحن بليغ حمدي ولد لأب أستاذ فيزياء، وكان محبا للموسيقى وأصدقاء والده كانوا محبين للموسيقي، وبدء بليغ يكبر وتكبر معه حبه للموسيقي.


وأكد ،سمير، أن بليغ كان يذهب لمسارح روض الفرج، و يستمع للفنانين والمطربين، وكان يذهب للفرولكور الشعبي، و حكت اخت بليغ بأنه كان يأخذ الشوكة والسكينة ويضرب بهم على الأطباق ويكون منها مزيكا، وأعترف ابيه بأنه سوف يكون موسيقار.


وأضاف الناقد الفني، أن والدة بليغ كانت غير متقبلة بعمله بالمزيكا، وكانت تريد التحاقة بكلية الحقوق، واكتشف ابيه بأنه سريع العزف على البيانو، مؤكدا أنه سيكون ملحن كبير.

وتابع: ومن كتر حبه في المزيكا دخل في فريق التلحين بالموسيقي، مؤكدا ان بليغ كان مبتكرا للموسيقي وتشبع بليغ بموهبته وعبقريته لأنه أستطاع ان يخدم كل التيارات الموسيقية، فكان لديه مدرسته الخاصة، ولا يريد ان يستنسخ نفسه، وكان مبتكرا لمزيكته.

بليغ حمدي فرولكور المزيكا سريع العزف موسيقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

بيان رسمي| حكومة غزة: لتلك الأسباب قمنا بعملية طوفان الأقصى في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

السهل قدام والتقيل ورا| مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

طوفان الأقصى.. القسام تصل سجن عسقلان وتحرر الأسرى الموجودين بداخله

إزاله سوق العاشر العشوائي بمدينة نصر بعد سنوات من الفوضى| صور

إسرائيل تقصف غزة بـ16 طنا من المتفجرات منذ طوفان الأقصى حتى الآن

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام البنك الأهلي يشهد عودة نجم الفريق

شاهد.. المقاومة تستولي على موقع «ناحل عوز» ضمن معركة ‎طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بليغ حمدي.. تأثير جريمة سميرة مليان على حياة ملك الموسيقى

مهموم قبل وفاته.. سر رحيل نجم مسرح مصر حزنا على ابنته

تحمل مسئولية تنوء بحملها الجبال..محطات تاريحية في حياة السادات رجل الحرب والسلام

رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة| هل شريكك منهم؟

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ