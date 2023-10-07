هلال مطروح يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة دلفي بدوري القسم الثاني

يعود لاعبو فريق هلال مطروح الى التدريبات الجماعية اليوم السبت تحت قيادة أبو العنيين شحاته المدير الفني للفريق عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم لمدة 48 ساعة

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم “ السبت “، استعدادا لانطلاق دورى القسم الثاني ”ب” الذى يستهله فريق هلال مطروح بمواجهة دلفي يوم 11 اكتوبر المقبل علي ملعب ستاد الجامعة.

كان الكابتن ابو العينين شحاته المدير الفني قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة وذلك عقب انتهاء التجربة الودية أمام فريق راية والتي أقيمت علي ملعب برج العرب الفرعي وانتهت بالتعادل السلبي ..