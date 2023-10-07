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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صدمة في تل أبيب بعد اقتحام فلسطينيين للمستوطنات وخطف جندي.. فيديو

مذيعة صدى البلد رينال
مذيعة صدى البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة “صدى البلد” رينال عويضة تغطية إخبارية عن تفاصيل هجوم عشرات المسلحين الفلسطينيين على 4 مستوطنات.
 

في صدمة فاجأت إسرائيل، قامت حركة حماس بإطلاق عملية جديدة سمتها "طوفان الأقصى"، ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لهذه العملية التي أطلقتها فجر اليوم، السبت 7 أكتوبر 2023، بقصف مكثف على إسرائيل.

ونشبت اشتباكات جديدة بين كتائب القسام التابعة لحركة حماس  الفلسطينية والأمن الإسرائيلي، ولكن تلك المرة فاقت صدمة إسرائيل توقعاتهم.

وردت أنباء عن تسلل عدد من الفلسطينيين المسلحيين إلى 4 مستوطنات إسرائيلية، وانطلق عدد من الصواريخ من غزة في إتجاه إسرائيل.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم مقتل مستوطنة وإصابة 15 آخرين نتيجة الهجمات الصاروخية من قطاع غزة.

ووقعت انفجارات في القدس بعدما تم إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقيل إنه تم  5 آلاف صاروخ أطلقت في الساعة الأولى للعملية باتجاه الداخل الإسرائيلي، كما وقعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وحتى الآن لا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين ، والوضع صعب للغاية وأبلغ عشرات المستوطنين عن اقتحام منازلهم وتعرضهم لإطلاق نار.

وتم إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، بعد قصف خلية داخل كيبوتس ياد مردخاي قرب عسقلان.

وكانت المفاجأة التي أعلنت عنها إسرائيل هي اختطاف جندي إسرائيل واقتياده لقطاع غزة، كما سيطر مسلحون فلسطينيون على مركز شرطة في سديروت شمال القطاع.  

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى، وهناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وقيل إن إسرائيلية تبلغ من العمر 70 عاما قُتلت جراء الصواريخ التي أطلقت حماس، وجرى إصابة 3 مستوطنين في الرملة قرب تل أبيب جراء الهجوم الفلسطيني حالة اثنين منهم خطرة.

وأعلنت  صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد السيطرة على حاجز إيرز وهو الآن تحت سيطرة الفلسطينيين.

وفي رد من قبل الجانب الإسرائيلي، أعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

كما أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه سيعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات القادمة لبحث الهجمات الصاروخية.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي غلق معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن، كما تم إغلاق مطارات بوسط وجنوب تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وعجزت إسرائيل حتى الآن عن استخدام سلاح الطيران في قصف عناصر المقاومة الفلسطيني التي هاجمت المستوطنات الإسرائيلية شمال غزة.

وأعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته. 

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