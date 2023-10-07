2400 جنيه.. الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. التفاصيل



صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمبلغ يصل ل2400 جنيه، وأخرى تحصل على 1400 جنيه من هم الفئات المستحقة لهذه الزيادة؟ ومتى سيتم صرفها؟ التفاصيل

زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات،لتصبح 600 جنيه بدل من 300 جنيه، هكذا كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستعد لها الحكومة.

وقرر الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي ، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

ووفق لهذه الزيادة، يحصل أصحاب المعاشات على ٦٠٠ جنيه مع معاش نوفمبر القادم، والخبر السار أيضاً أنهم سيحصلون عليها لشهر أكتوبر بأثر رجعي.

وانتظر القرار موافقة البرلمان، وبعد الموافقة يحصل أصحاب المعاشات على المنحة الاستثنائية بعد الزيادة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن المنحة المقررة والمستحقة الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر، في شهر نوفمبر بأثر رجعي من شهر أكتوبر، أي أن المنحة الاستثنائية أصبحت 1200 جنيه عن شهرين لكل صاحب معاش.

ولكن تكون 2400 جنيه للفئة التي تحصل على معاشين، وهم السيدات اللاتي يقبضن معاش لهن ومعاش أزواجهن، أي السيدة الأرملة التي تقبض معاشين.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية هناك 11 مليون مواطن سوف يستفيدون من المنحة التي وجه بها رئيس الجمهورية، بإجمالي تكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، يوم الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.

ووافقت على منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.

وبذلك يكون هناك زيادة في الحد الأدنى للمعاشات في يناير ٢٠٢٤، ويعتبر الحد الأدنى للمعاشات في الوقت الحالي هو 1105 جنيهًا.

ومن المفترض وفقًا لما أوضحه رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيصبح 1300 جنيه في مطلع العام يناير المقبل من العامى الجديدى 2024.

ويبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيهًا ويصل في يناير 2024 إلى 10 ألاف جنيه.

ووجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، والتي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.

وأكد رئيس الهيئة، أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات، جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014.

وانعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت تبلغ 86.5 مليار فقط في العام المالي 2013-2014.

وأشار إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر، وتحديداً في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدني 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الضوابط بشأن استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش.

من أبرزها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات، فيما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات كالعاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.

ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.