عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

في رأيي أن بيان البرلمان الأوروبي الذي صدر مؤخرا ينتقد فيه أوضاع الحريات في مصر خطيئة كبرى في حق البرلمان نفسه، فهو تدخل في أحكام قضائية مثبتة وشؤون دولة مستقلة هي قائدة في منطقتها وفي قارتها..  إلى متى سيظل الغرب يتدخل في شؤوننا ويتخيل أنه قادر علي إملاء الشروط أو تقييم الأداء.


بيان ينتقد أحكام القضاء وهذا مرفوض في كل أنحاء العالم فما بالك من جهة برلمانية تشريعية مثل البرلمان الأوروبي.

من الواضح أن هذا البيان ضمن هجمة شرسة قام بها البرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام الغربية التي تبث تقارير مسمومة ولقاءات لا تستضيف إلا الهاربين والمطلوبين والإخوان ولا تستعرض إلا الصورة المسيئة لمصر.

وشاهدنا جانب منها في الـ سي ان ان والـ بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام الموجهة  للهجوم والتضييق على مصر لوقف مسيرة التنمية والتفاف الشعب حول قائده عبد الفتاح السيسي الذي استطاع خلال العشر سنوات أن ينقذ مصر من مصير في رأيهم كان محتوما بالحروب الأهلية.. هذا البيان المعيب هو حلقة ضمن سلسلة الهجوم علي مصر.

كنت في زيارة لبروكسل وحضرت اجتماعات النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان المصري مع أعضاء في البرلمان الأوروبي شرح لهم حقيقة الأوضاع في مصر وحقيقة الحريات في مصر وأنها الحفاظ على حقوق الإنسان المصري وليس الحفاظ على حقوق الخارجين على القانون وأن الغرب ينظر للحقوق كأنها حقوق المحكوم عليهم قضائيا والمجرمين.. الحقوق هي حق الإنسان المصري في العيش في أمان وفي تنمية وتأمين مستقبل أولاده وهو ما يحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورأيت العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي وهم يقتنعون وتتغير أفكارهم تماما مثل النائب ماكسميليان كالا والنائبة سانتوس رئيسة المشرق والعديد من النواب الذين أوضح لهم الصورة، وهو جهد كبير قام به وكيل مجلس النواب والسفير بدر عبد العاطي.
نحتاج مثل هذه المبادرات الشعبية من أعضاء البرلمان ومن رؤساء الجمعيات الأهلية ومن قادة الرأي المتعاملين مع الخارج لتوضيح الصورة الحقيقة لمصر في أوروبا وفي امريكا وفي البرلمانات وفي الهيئات الدولية حتي يعرف العالم حقيقة ما يحدث في مصر ولا يقع في خدعة حقوق الإنسان.    
مصر ستظل قوية وسيظل الشعب ملتفا حول قائده يشارك في خطة التنمية 2030 التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستقبل المواطن المصري والاجيال القادمة ومعه كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا الوطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

موضوعات متعلقة

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يتقدم بأوراق ترشحه

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المتهم بإنهاء حياة زوجته بمنشية ناصر: كنت بأدبها فقط

تضم 20 برجا.. رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.. حملة السيسى تسلم التوكيلات للهيئة الوطنية

إيران تعلن موقفها من عملیة «طوفان الأقصی»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسيوت.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

قبل زفافها على تامر عاشور.. 10 صور تكشف عن إطلالات نانسي نور

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

تحذير عاجل| تناول أدوية إنقاص الوزن مرتبط بهذه المشاكل الصحية

فيديو

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

2400 جنيه.. الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. فيديو

صدمة في تل أبيب بعد اقتحام فلسطينيين للمستوطنات وخطف جندي.. فيديو

بعد القرعة.. نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد ويانج أفريكانز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ