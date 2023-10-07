طوفان الأقصی.. هآرتس: الجيش فشل في استعادة أي منطقة من المقاومة الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في استعادة أي منطقة هاجمتها المقاومة الفلسطينية خلال عملية "طوفان الأقصى".

وأشار مقال في صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الجيش الإسرائيلي لم يستطع استعادة أي من المناطق التي سيطرت عليها "حماس" في جنوبي إسرائيل، ولا يزال السكان في الملاجئ ويبلغون عن عدم وجود قوات أمن إسرائيلية أو أفراد طبيين في الموقع".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم السبت، عن تعزيز قواته في جبهته الشمالية على الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، عن "حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان"، مؤكدة حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات جيش الاحتلال.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائليي، أن المقاومة الفلسطينية تسيطر على 7 مستوطنات حدودية مع قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في وقت سابق من اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، فيما أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن تل أبيب في حالة حرب.