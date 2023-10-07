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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصی.. المقاومة الفلسطينية تحتجز رهائن في عمق إسرائيل

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، أن مقاتلين من المقاومة الفلسطينية، تحتجز رهائن إسرائيليين في منطقة أوفاكيم غربي بئر السبع في عمق إسرائيل.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات لسكان مناطق غلاف غزة بالبقاء في المنازل وإغلاق الأبواب، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات من الكوماندوز إلى مستوطنات غلاف غزة لمطاردة المقاتلين الفلسطينيين، وأفادت مصادر إسرائيلية أن قتالا عنيفا يجري في أوفاكيم، وأن المئات من المسلحين ينتشرون في عدة مناطق داخل إسرائيل

وتم إغلاق الطرق بين جنوب إسرائيل ووسطها بالحواجز العسكرية وسط حالة استنفار قصوى، بعد تسلل مقاتلين فلسطينيين من قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في وقت سابق من اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، فيما أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن تل أبيب في حالة حرب.

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