الصحة الفلسطينية: 160 شهيدا و1000 مصاب حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت مصادر من داخل وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ الصباح وصل إلى 160 شهيدا، مع وجود أكثر من 1000 مصاب حتى الآن، وأوضحت المصادر أن الحصيلة أولية.

تأتي هذه الأنباء بعد أن أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة عن "إعلان حالة الطوارىء في كافة المستشفيات، كما أوعزت لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم.

وأضافت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة "مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع".

جدير بالذكر أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قد ذكرت أن عمليات القصف الجوي الإسرائيلي لقطاع غزة مستمر منذ صباح اليوم، وعقب انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باقتحام عدد من المستوطنات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن هناك موجة أخرى من الهجمات الجوية على غزة، واعتبارًا من هذا الوقت، تم قفز العديد من الأفواج النظامية، وذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو أسقطت حتى الآن نحو 16 طنا من القنابل خلال الهجمات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".