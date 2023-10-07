عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 160 شهيدا و1000 مصاب حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي على غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مصادر من داخل وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ الصباح وصل إلى 160 شهيدا، مع وجود أكثر من 1000 مصاب حتى الآن، وأوضحت المصادر أن الحصيلة أولية. 

تأتي هذه الأنباء بعد أن أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة عن "إعلان حالة الطوارىء في كافة المستشفيات، كما أوعزت لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم.

 

وأضافت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة "مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع".

جدير بالذكر أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قد ذكرت أن عمليات القصف الجوي الإسرائيلي لقطاع غزة مستمر منذ صباح اليوم، وعقب انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باقتحام عدد من المستوطنات الإسرائيلية شمال قطاع غزة. 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن هناك موجة أخرى من الهجمات الجوية على غزة، واعتبارًا من هذا الوقت، تم قفز العديد من الأفواج النظامية، وذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو أسقطت حتى الآن نحو 16 طنا من القنابل خلال الهجمات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

424 تزكية للسيسي من مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية

موضوعات متعلقة

إسرائيل: هناك 120 حالة حرجة بين المصابين في مستشفيين فقط

بعد اجتماع أمني عاجل.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ المدنية لتلك الأسباب

الخارجية الفلسطينية: طوفان الأقصى حصاد انسداد الأفق السياسي للقضية والممارسات العنصرية لإسرائيل

الاحتلال يقصف مستشفى ناصر فى غزة.. وأنباء عن 19 شهيدا

عقب عملية طوفان الأقصى.. إسرائيل تقصف 17 مجمعا عسكريا وأربعة مقرات لحماس

إسرائيل: قتال عنيف بين المنازل مع تدفق الفلسطينيين إلى المستوطنات

يديعوت أحرونوت: شركات طيران عالمية تعلن إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل

الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ والقصف الإسرائيلي مستمر على غزة

ترشيحاتنا

قناة عبرية: أسر 50 إسرائيليا من مستوطنة واحدة محاذية لقطاع غزة

حملة الرئيس السيسي: الفئة العمرية أقل من 35 عاما هي النسبة الأكبر في توكيلات التأييد

إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن: المقاومة أطلقت وابلا من الصواريخ على بئر السبع

تشكيل تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حالة طوارئ.. الهلال الأحمر بغزة يعلن حصيلة ضحايا فلسطين جراء الهجمات الإسرائيلية

هشام آمنة: تنظيم دورات تدريبية مجمعة للعاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|معلومات عن سبب وفاة نجم مسرح مصر.. رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

لن تصدق|ماذا يحدث للجسم عند تناول فيتامين د مع ممارسة التمارين الرياضية؟

رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ