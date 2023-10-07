قناة عبرية: أسر 50 إسرائيليا من مستوطنة واحدة محاذية لقطاع غزة

قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، إن فصائل المقاومة الفلسطينية أسرت 50 إسرائيليا في مستوطنة "كيبوتس باري" المحاذية لقطاع غزة.

وأضافت القناة العبرية أن هناك مفاوضات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جراء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".